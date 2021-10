Nuovi guai per Fabrizio Corona: fermato dalla Guardia di Finanza. Rischia di nuovo il carcere (Di venerdì 8 ottobre 2021) Fari di nuovo accesi su Fabrizio Corona, per l’ex re dei paparazzi si mette male. Nei giorni scorsi aveva fatto parlare di sé per i problemi di salute del figlio Carlos, finito in Svizzera per curare alcuni aspetti comportamentali. “Aveva delle ossessioni nei confronti delle cose e delle persone e Nina ha deciso di portarlo in Svizzera, ma mi sono arrabbiato da morire”, aveva spiegato Corona. Parole confermate da Carlos: “In realtà mi sono fissato un po’ con questa ragazza, la vedevo dappertutto. La pandemia è stata difficile per tutti i ragazzi e per me lo è stata ancora di più”. “In Svizzera gli hanno ridato la felicità – aveva precisato Fabrizio Corona – Ora sta con me durante il giorno e la sera va da Nina. Ho fatto pace con lei quando l’ho visto sorridere”. E Carlos ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Fari diaccesi su, per l’ex re dei paparazzi si mette male. Nei giorni scorsi aveva fatto parlare di sé per i problemi di salute del figlio Carlos, finito in Svizzera per curare alcuni aspetti comportamentali. “Aveva delle ossessioni nei confronti delle cose e delle persone e Nina ha deciso di portarlo in Svizzera, ma mi sono arrabbiato da morire”, aveva spiegato. Parole confermate da Carlos: “In realtà mi sono fissato un po’ con questa ragazza, la vedevo dappertutto. La pandemia è stata difficile per tutti i ragazzi e per me lo è stata ancora di più”. “In Svizzera gli hanno ridato la felicità – aveva precisato– Ora sta con me durante il giorno e la sera va da Nina. Ho fatto pace con lei quando l’ho visto sorridere”. E Carlos ha ...

