Nuovi Guai per Fabrizio Corona! Denunciato Per Evasione! (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nuovo colpo di testa di Fabrizio Corona che, nelle scorse ore, è evaso dagli arresti domiciliari per recarsi a Genova. Per l'ex re dei paparazzi una denuncia a piede libero che potrebbe complicare la sua già delicata situazione giudiziaria. Fabrizio Corona evade dai domiciliari: beccato a Genova Nuovi Guai per Fabrizio Corona. L'uomo sarebbe stato Denunciato per evasione. Nei giorni scorsi infatti, Corona si è recato a Genova per incontrare alcuni amici ed è stato beccato dagli uomini della Guardia di Finanza in un locale del capoluogo ligure, evadendo di fatto dagli arresti domiciliari di Milano. I finanzieri lo hanno riconosciuto e posto in stato di fermo. Il pm di turno ne ha poi chiesto la detenzione in carcere, ma il giudice non ha concesso questa misura e lo ha rispedito agli ...

