Nuove dipendenze e nuove generazioni (Di venerdì 8 ottobre 2021) Presentato Fuori Concorso a Venezia nelle Giornate degli Autori, Lovely Boy è il secondo film di Francesco Lettieri ed è disponibile su Sky e Now dal 4 ottobre. È la storia di Nic – il cui pseudonimo è proprio Lovely Boy –, uno dei due componenti della XXG, un duo in rapida ascesa prima nella scena trap romana e poi, con altrettanta rapidità, nazionale. Ma non c'è neanche il tempo di pensare che possa essere un film sul successo e dopo, chissà, sul crollo di un artista che subito si resta spiazzati e il crollo c'è subito: dal chiasso e dalla confusione delle feste, dei concerti e delle giornate in sala di incisione veniamo catapultati sulle montagne del Trentino dove ritroviamo Nic in una comunità di recupero per tossicodipendenti. È solo il primo di una lunga serie di flash forward. «Ho voluto realizzare un film in cui la trama fosse continuamente spezzettata», ci racconta proprio ...

