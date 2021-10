Nuove accuse contro la numero uno del Fondo monetario Kristalina Georgieva: “Ammorbiditi i richiami sulle politiche ambientali del Brasile” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nuove accuse contro la direttrice generale del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva. Secondo quanto scrive l’agenzia Bloomberg, il Fondo avrebbe ammorbidito le raccomandazioni di carattere ambientale contenute nel cosiddetto “Article IV” (un documento consultivo che il Fondo invia ai singoli paesi valutandone le condizioni economiche e suggerendo interventi, ndr) inviato al Brasile lo scorso luglio. Le modifiche sarebbero state decise poche ore dopo che il governo di Jair Bolsonaro aveva espresso disappunto per il tono delle raccomandazioni. Nel corso del suo mandato Georgieva ha sempre posto la lotta ai cambiamenti climatici tra le principali priorità del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021)la direttrice generale delinternazionale. Secondo quanto scrive l’agenzia Bloomberg, ilavrebbe ammorbidito le raccomandazioni di carattere ambientale contenute nel cosiddetto “Article IV” (un documento consultivo che ilinvia ai singoli paesi valutandone le condizioni economiche e suggerendo interventi, ndr) inviato allo scorso luglio. Le modifiche sarebbero state decise poche ore dopo che il governo di Jair Bolsonaro aveva espresso disappunto per il tono delle raccomandazioni. Nel corso del suo mandatoha sempre posto la lotta ai cambiamenti climatici tra le principali priorità del ...

