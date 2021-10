Nuova sede per il Punto Giovani a Gorizia, ci sarà anche una sala musica (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Visited 11 times, 11 visits today) Ultime notizie: È agitato per il controllo dei carabinieri, lo trovano con la droga in casa a Gorizia Tifoso cade dalla tribuna durante la partita, attimi di paura ... Leggi su friulioggi (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Visited 11 times, 11 visits today) Ultime notizie: È agitato per il controllo dei carabinieri, lo trovano con la droga in casa aTifoso cade dalla tribuna durante la partita, attimi di paura ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tesla dice addio alla Silicon Valley, la nuova sede sarà in Texas #ANSA - H24Montesacro : Protezione Civile, una nuova sede operativa per riqualificare l'ex scuola 'Parini' al Tufello -… - monicadiamanti : RT @Agenzia_Ansa: Tesla dice addio alla Silicon Valley, la nuova sede sarà in Texas #ANSA - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Tesla dice addio alla Silicon Valley, la nuova sede sarà in Texas #ANSA - daybinary : Tesla dice addio alla Silicon Valley, nuova sede in Texas -