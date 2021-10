Non vuoi vaccinarti? In America perdi il lavoro e non hai diritto nemmeno all’indennità di disoccupazione (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non solo l’Italia che dal 15 ottobre imporrà il Green pass a tutti i lavoratori pubblici e privati (grazie all’accelerata voluta dal ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta). Anche in America, infatti, molti datori di lavoro stanno cominciando a chiedere ai propri dipendenti un vaccino anti-Covid come condizione per l’impiego. Un fatto che sta facendo discutere e che, come scrive CNBC, potrebbe avere pesanti ripercussioni sugli stessi lavoratori. Chi viene licenziato, infatti, rischia di non poter avere nemmeno il sussidio di disoccupazione. Ma ci sono alcune eccezioni, come spiegano gli esperti del diritto del lavoro. Cosa sta succedendo in America Negli Usa sarebbero diverse le aziende che hanno licenziato o stanno per licenziare centinaia di ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non solo l’Italia che dal 15 ottobre imporrà il Green pass a tutti i lavoratori pubblici e privati (grazie all’accelerata voluta dal ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta). Anche in, infatti, molti datori distanno cominciando a chiedere ai propri dipendenti un vaccino anti-Covid come condizione per l’impiego. Un fatto che sta facendo discutere e che, come scrive CNBC, potrebbe avere pesanti ripercussioni sugli stessi lavoratori. Chi viene licenziato, infatti, rischia di non poter avereil sussidio di. Ma ci sono alcune eccezioni, come spiegano gli esperti deldel. Cosa sta succedendo inNegli Usa sarebbero diverse le aziende che hanno licenziato o stanno per licenziare centinaia di ...

Advertising

SkyItalia : Quando ti dicono che non puoi sempre fare quello che vuoi #XF2021 - massimogara : @MirkoJBrizzi @borghi_claudio Di sicuro non faccio tweet. Non serve a niente. Ciao Mirko, anche se non ci credi sti… - WARNERMUSICIT : Vuoi assistere all'intervista di @sonodeddy in diretta negli studi di @RadioItalia venerdì 8 ottobre? ?? Non mancher… - El_Caligo : @Tonyschirinzi @SkyTG24 Sei libero di fare ciò che vuoi. Basta che le tue scelte non facciano perdere salute e lavoro agli altri. - Desiderya_ : @jk_ismytime Neanche io, ha costruito un impero su un tipo di comunicazione e su dei messaggi a mio avviso sbagliat… -