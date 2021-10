«Non sono una Bond Girl come le altre»

Leggi su panorama

(Di venerdì 8 ottobre 2021) In No Time To Die (ora al cinema) torna per la seconda volta accanto all'agente 007, ma Léa Seydoux,racconta in esclusiva a Panorama, è molto di più. Oltre ad avere vinto, giovanissima, la Palma d'oro a Cannes, a ottobre sarà protagonista di un film che mette alla berlina il giornalismo tv. E poi di un «action movie» firmato Cronenberg. Quando nel 2013 Léa Seydoux ha vinto la Palma d'oro al Festival di Cannes per il film La vita di Adele insieme alla collega Adele Exarchopoulos, e al regista Abdellatif Kechiche, i critici e il pubblico francese siaccorti che sarebbe diventata presto una delle più luminose stelle del cinema transalpino. Anche per l'audacia mostrata nei 17 minuti di sesso-verità messi in scena con la collega. Due anni dopo, per la 36enne attrice parigina è arrivata la consacrazione internazionale grazie al ruolo di Madeleine ...