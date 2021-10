Non si arriva alla neutralità climatica senza un attivo coinvolgimento delle Regioni (Di venerdì 8 ottobre 2021) Italy for climate ha realizzato una valutazione del livello di emissioni di gas serra pro-capite, dei consumi di energia pro-capite e della quota di rinnovabili sul consumo di energia nelle diverse Regioni italiane. Per ciascuno di questi indicatori è stato valutato il valore nel 2019 e l’andamento medio nel biennio 2017-2019. Per ciascuno di questi 6 indicatori è stata fatta una graduatoria fra le Regioni che stanno sopra la media nazionale e quelle che stanno sotto tale media. La somma dei punteggi, sopra la media o sotto la media nazionale, ha determinato la classifica generale delle Regioni. Dato l’indubbio significato dei tre indicatori scelti e la valutazione sia dello stato sia del trend, questa analisi mette a disposizione un quadro significativo del percorso delle Regioni per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) Italy for climate ha realizzato una valutazione del livello di emissioni di gas serra pro-capite, dei consumi di energia pro-capite e della quota di rinnovabili sul consumo di energia nelle diverseitaliane. Per ciascuno di questi indicatori è stato valutato il valore nel 2019 e l’andamento medio nel biennio 2017-2019. Per ciascuno di questi 6 indicatori è stata fatta una graduatoria fra leche stanno sopra la media nazionale e quelle che stanno sotto tale media. La somma dei punteggi, sopra la media o sotto la media nazionale, ha determinato la classifica generale. Dato l’indubbio significato dei tre indicatori scelti e la valutazione sia dello stato sia del trend, questa analisi mette a disposizione un quadro significativo del percorsoper ...

Ultime Notizie dalla rete : Non arriva DAZN, arriva l'ordine dell'Agcom: migliorare servizio e assistenza clienti ... nella fornitura del servizio, criticità tali da rendere necessario e non più procrastinabile un intervento urgente", si legge in una nota dell'Autorità. L'intervento da parte dell'Agcom, prosegue la ...

La capienza dei cinema torna al 100% da lunedì 11 ottobre La soddisfazione per il nuovo decreto arriva anche dalle altre più importanti associazioni ...va al Ministro Franceschini che ha mostrato grande sensibilità e senza il quale tutto ciò non si sarebbe ...

Cosa fare se non arriva la posta La Legge per Tutti L'incognita dell'accordo sul clima, anche la Merkel confida nel 'soft power' del Papa e della Chiesa Città del Vaticano - Arriva in Vaticano puntuale come al solito, scende svelta dall'auto, con un gesto della mano ordina ad un collaboratore di prendere una vistosa busta bianca ...

DAZN, arriva l'ordine dell'Agcom: migliorare servizio e assistenza clienti (Teleborsa) - AgCom ha adottato un ordine nei confronti di DAZN di di adottare ogni comportamento rispettoso dei diritti degli utenti, prevedendo ogni accorgimento funzionale a prevenire i malfunziona ...

