“Non lo è mai stato”: il paragone impietoso di Marotta su Cassano (Di sabato 9 ottobre 2021) Marotta, durante un intervento al Festival dello Sport di Trento, ha fatto un paragone tra Barella e Cassano. E’ stato un vero e proprio show quello di Beppe Marotta al ‘Festival dello Sport di Trento’. L’amministratore delegato dell‘Inter ha rilasciato delle dichiarazioni dove ha parlato a 360 gradi sulla situazione sia economica che sportiva del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 9 ottobre 2021), durante un intervento al Festival dello Sport di Trento, ha fatto untra Barella e. E’un vero e proprio show quello di Beppeal ‘Festival dello Sport di Trento’. L’amministratore delegato dell‘Inter ha rilasciato delle dichiarazioni dove ha parlato a 360 gradi sulla situazione sia economica che sportiva del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

borghi_claudio : L'audizione del Prof. Cosentino oggi in Senato da ascoltare con attenzione. Il green pass non ha alcun fondamento d… - matteosalvinimi : “Nessun italiano deve pagare un euro in più di tasse”: questo è l'accordo con cui è nato il governo Draghi. Di lui… - CarloCalenda : .@GiuseppeConteIT ieri mi ha attaccato spiegando la sua magnifica storia di coerenza e serietà. Per essere chiari c… - MariaCl67452425 : Voglio quello che ha preso Maria Teresa. Non invecchia mai #GFvip - sempiternalpajn : amedeo non si smentisce mai, sempre viscido #gfvip -