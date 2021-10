“Non fu lui a portare la droga”. Caso Morisi verso l’archiviazione (tanto ormai le elezioni sono passate) (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott – “Non fu lui a portare la droga dello stupro“: verso l’archiviazione l’indagine per cessione di stupefacenti che vede coinvolto Luca Morisi, l’ex responsabile della comunicazione sociale della Lega. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il contenuto delle chat con Petre Rupa (“Nicolas”) e “Alexander” prese in esame dagli inquirenti sembra infatti scagionare l’ex capo della “Bestia” social di Matteo Salvini. Tali chat infatti proverebbero che non fu lui a portare la boccetta con il Ghb, la cosiddetta droga dello stupro, in Corte Palazzo a Belfiore. Morisi scagionato dalle chat: “Non fu lui a portare la droga” Nel registro degli indagati sono attualmente iscritti uno dei due ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott – “Non fu lui aladello stupro“:l’indagine per cessione di stupefacenti che vede coinvolto Luca, l’ex responsabile della comunicazione sociale della Lega. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il contenuto delle chat con Petre Rupa (“Nicolas”) e “Alexander” prese in esame dagli inquirenti sembra infatti scagionare l’ex capo della “Bestia” social di Matteo Salvini. Tali chat infatti proverebbero che non fu lui ala boccetta con il Ghb, la cosiddettadello stupro, in Corte Palazzo a Belfiore.scagionato dalle chat: “Non fu lui ala” Nel registro degli indagatiattualmente iscritti uno dei due ...

