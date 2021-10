Non era famosa per un selfie Ndakasi, ma perché ci ha spiegato che un gorilla di montagna “è solo a un bacio di distanza” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ndakasi non era diventata famosa per un selfie. Non era mica una influencer. Era per quello che stava nella foto. Era per quello che c’era nei suoi occhi. Non finisce di turbarci: con lo stesso amore era stata riscattata, con lo stesso amore se n’è andata: quella luce negli occhi non è cambiata mai, non si è spenta mai, fino alla fine. Può un gorilla di montagna provare riconoscenza? Può sapere cosa è mai la riconoscenza, e l’affetto, e l’affidamento? Può: lo sapeva il suo padre adottivo, André Bauma, attivista e guardia del parco nazionale dei Virunga, nell’est dell’immenso Congo, André che aveva riscattato Ndakasi a 4 mesi, orfana, sperduta, vittima lei, come la madre, dei bracconieri spietati ma André la trova prima, la salva, la adotta.E lei sa. Diventa una figlia, una amica, un ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021)non era diventataper un. Non era mica una influencer. Era per quello che stava nella foto. Era per quello che c’era nei suoi occhi. Non finisce di turbarci: con lo stesso amore era stata riscattata, con lo stesso amore se n’è andata: quella luce negli occhi non è cambiata mai, non si è spenta mai, fino alla fine. Può undiprovare riconoscenza? Può sapere cosa è mai la riconoscenza, e l’affetto, e l’affidamento? Può: lo sapeva il suo padre adottivo, André Bauma, attivista e guardia del parco nazionale dei Virunga, nell’est dell’immenso Congo, André che aveva riscattatoa 4 mesi, orfana, sperduta, vittima lei, come la madre, dei bracconieri spietati ma André la trova prima, la salva, la adotta.E lei sa. Diventa una figlia, una amica, un ...

