"Non è un'invenzione": fiume di lacrime per Francesca, si scatena il caos da Flavio Insinna (Di venerdì 8 ottobre 2021) lacrime. Commozione. Entusiasmo. Francesca, una delle concorrenti de L'Eredità, indovina la parola corretta alla ghigliottina e vince aggiudicandosi quasi 60.000€. “La risposta corretta è proprio ‘invenzione', ma questa non è un'invenzione, è la realtà!”, dice Flavio Insinna, conduttore del programma di Rai 1. E partono i festeggiamenti con le professoresse Samira e Ginevra. Si brinda con lo spumante mentre la neocampionessa Francesca si commuove ed ha gli occhi lucidi. Francesca a L'Eredità indovina la risposta alla ghigliottina e riesce ad agguantare soldi e traguardo. Indovina la parola giusta con cinque indizi a sua disposizione: ‘demonio', ‘secolo', ‘pura', ‘industriale' e ‘ruota'. “Bravissima! Festeggiamo come se fossimo vicini ma dobbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021). Commozione. Entusiasmo., una delle concorrenti de L'Eredità, indovina la parola corretta alla ghigliottina e vince aggiudicandosi quasi 60.000€. “La risposta corretta è proprio ‘', ma questa non è un', è la realtà!”, dice, conduttore del programma di Rai 1. E partono i festeggiamenti con le professoresse Samira e Ginevra. Si brinda con lo spumante mentre la neocampionessasi commuove ed ha gli occhi lucidi.a L'Eredità indovina la risposta alla ghigliottina e riesce ad agguantare soldi e traguardo. Indovina la parola giusta con cinque indizi a sua disposizione: ‘demonio', ‘secolo', ‘pura', ‘industriale' e ‘ruota'. “Bravissima! Festeggiamo come se fossimo vicini ma dobbiamo ...

