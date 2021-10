Nobel Pace ai difensori della libertà di espressione: Maria Ressa e Dmitry Muratov (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il premio Nobel per la Pace 2021 va a Maria Ressa e Dmitry Muratov. Entrambi sono stati premiati «per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una condizione preliminare per la democrazia e una pace duratura». Maria Ressa è fra i fondatori di Rappler, sito di giornalismo investigativo filippino che racconta degli abusi di potere, dell’uso della violenza e del crescente autoritarismo nel paese in particolare nella guerra alla droga del presidente Rodrigo Duterte. Dimitri Muratov, è l’attuale caporedattore di Novaya Gazeta, la voce indipendente della Russia di Putin, il giornale di Anna Politkovskaya, uccisa nel 2006. https://twitter.com/NobelPrize/status/1446401186681217037 Leggi su vanityfair (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il premio Nobel per la Pace 2021 va a Maria Ressa e Dmitry Muratov. Entrambi sono stati premiati «per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una condizione preliminare per la democrazia e una pace duratura». Maria Ressa è fra i fondatori di Rappler, sito di giornalismo investigativo filippino che racconta degli abusi di potere, dell’uso della violenza e del crescente autoritarismo nel paese in particolare nella guerra alla droga del presidente Rodrigo Duterte. Dimitri Muratov, è l’attuale caporedattore di Novaya Gazeta, la voce indipendente della Russia di Putin, il giornale di Anna Politkovskaya, uccisa nel 2006. https://twitter.com/NobelPrize/status/1446401186681217037

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Nobel per la pace 2021 va a Maria Ressa e Dmitry Muratov. #ANSA - Internazionale : Il premio Nobel per la pace è stato assegnato alla giornalista filippina Maria Ressa. In questo articolo del Guardi… - Corriere : Nobel per la Pace ai giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov - eccapecca : Il #Nobel per la Pace va a due ai giornalisti che si battono per la libertà di espressione. #NobelPeacePrize2021… - martaottaviani : I giornali russi filogovernativi (la maggior parte) stanno tutti dando la notizia del Nobel per la Pace a #Muratov… -