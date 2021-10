Nintendo Switch: l’azienda annuncia dei miglioramenti nei Joy-Con (Di venerdì 8 ottobre 2021) Iproblemi nei Joy-Con di Nintendo Switch hanno fatto tribolare molti utenti, ma sembra che finalmente l’azienda abbia deciso di attuare significativi miglioramenti Alla Divisione dello Sviluppo Tecnologico di Nintendo, i manager Ko Shiota e Toru Yamashita hanno risposto a delle domande sui miglioramenti apportati ai controller Joy-Con di Nintendo Switch, durante le periodiche interviste in “Chiedi allo sviluppatore”, che era tempo addietro conosciuto come “Iwata Chiede”. I due manager procedono ad esporre il processo di costruzione, riparazione ed ideazione dei controller Nintendo. Cosa spinge Nintendo ad ideare dei miglioramenti nei Joy-Con Sin dal lancio dell’ultima console ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 8 ottobre 2021) Iproblemi nei Joy-Con dihanno fatto tribolare molti utenti, ma sembra che finalmenteabbia deciso di attuare significativiAlla Divisione dello Sviluppo Tecnologico di, i manager Ko Shiota e Toru Yamashita hanno risposto a delle domande suiapportati ai controller Joy-Con di, durante le periodiche interviste in “Chiedi allo sviluppatore”, che era tempo addietro conosciuto come “Iwata Chiede”. I due manager procedono ad esporre il processo di costruzione, riparazione ed ideazione dei controller. Cosa spingead ideare deinei Joy-Con Sin dal lancio dell’ultima console ...

