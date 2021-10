Nicola Pisu, Miriana Trevisan: “Sei coraggioso”, ecco cosa ha detto (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nicola Pisu, si è confidato con Miriana Trevisan il concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato il suo lato tenero e vero nella casa più spiata d’Italia. Nicola Pisu, si confida con Miriana Trevisan e svela i suoi sentimenti (Screenshot)Il concorrente ha confessato a Miriana Trevisan che le piace tanto Soleil Sorge e vorrebbe provare a baciarla, ha dichiarato di avere i suoi tempi e di essere una persona cristallina. Ribadisce il fatto che non riesce a cambiare e rispettare i tempi televisivi recitando una parte, dopo qualche giorno ha dovuto calare la maschera e mostrare al pubblico la sua vera indole. Miriana Trevisan ha apprezzato con molto rispetto questo suo ... Leggi su ck12 (Di venerdì 8 ottobre 2021), si è confidato conil concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato il suo lato tenero e vero nella casa più spiata d’Italia., si confida cone svela i suoi sentimenti (Screenshot)Il concorrente ha confessato ache le piace tanto Soleil Sorge e vorrebbe provare a baciarla, ha dichiarato di avere i suoi tempi e di essere una persona cristallina. Ribadisce il fatto che non riesce a cambiare e rispettare i tempi televisivi recitando una parte, dopo qualche giorno ha dovuto calare la maschera e mostrare al pubblico la sua vera indole.ha apprezzato con molto rispetto questo suo ...

Advertising

fanpage : #gfvip Raffaella Fico per sbaglio entra in bagno e sorprende Nicola Pisu in un momento di autoerotismo - infoitcultura : Adriana Volpe ammette: “È in difficoltà al GF Vip”, confessione su Nicola Pisu - infoitcultura : Bacio tra Nicola Pisu e Soleil Sorge?/ Grande Fratello VIP rovina tutto sul più bello - Alessandro217a : Salviamo Nicola Pisu !!! #gfvip #gfvip6 #GFVip2021 - trashtvstellare : Soleil Sorge e Nicola Pisu vicini al bacio... ma il finale è inaspettato - VIDEO -