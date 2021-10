Newcastle squadra-Stato dell’Arabia Saudita, “operazione di sport-washing macchiata di sangue” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Newcastle rischia di, anzi vorrebbe, diventare un new-Psg. E’ questa l’ambizione del Saudi Public Investment Fund e del suo governatore Yasir Al-Rumayyan che ha acquiStato il club inglese diventandone proprietario per l’80%. Le restanti parti sono per il 10% del PCP Capital Partners di Amanda Staveley e per il 10% di Reuben Brothers. E’ un’operazione epocale, per la portata economica (parliamo di un’acquisizione da 300 milioni di sterline) ma soprattutto politica: anche l’Arabia Saudita si è fatta la sua squadra-Stato, come appunto il Qatar col Psg e gli Emirati Arabi col Manchester City. I giornali inglesi sono ovviamente scatenati, e così le associazioni per i diritti civili. Perché il punto è che l’Arabia Saudita è l’Arabia Saudita, e l’acquisto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilrischia di, anzi vorrebbe, diventare un new-Psg. E’ questa l’ambizione del Saudi Public Investment Fund e del suo governatore Yasir Al-Rumayyan che ha acquiil club inglese diventandone proprietario per l’80%. Le restanti parti sono per il 10% del PCP Capital Partners di Amanda Staveley e per il 10% di Reuben Brothers. E’ un’epocale, per la portata economica (parliamo di un’acquisizione da 300 milioni di sterline) ma soprattutto politica: anche l’Arabiasi è fatta la sua, come appunto il Qatar col Psg e gli Emirati Arabi col Manchester City. I giornali inglesi sono ovviamente scatenati, e così le associazioni per i diritti civili. Perché il punto è che l’Arabiaè l’Arabia, e l’acquisto ...

