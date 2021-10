Newcastle | nuova proprietà | ecco chi sono gli sceicchi arrivati dall’Arabia Saudita

(Di venerdì 8 ottobre 2021) È di diciotto ore fa la notizia ufficiale che vede per ilUnited una. L’annuncio, arrivato sull’account Twitter della squadra inglese, sancisce il passaggio del club inglese dall’imprenditore Mike Ashley al PIF, PCP Capital Partners e RB Sports & Media. Si tratta di un fondo in mano al principeMohammed bin Salman, quindi di un patrimonio didella famiglia reale di Riad. La cessione, avvenuta per la cifra di 300 milioni e realizzatasi dopo un’interminabile trattativa e diversi veti da parte della Premier League, ha fatto sognare tutti i tifosi del. Il patrimonio del fondo si aggira attorno ai 400 miliardi di euro: un altro club inglese è pronto a tornare protagonista in campo nazionale ed europeo. La...

Ilda ieri ha unaproprietà. L'Arabia Saudita è sbarcata in Premier League con il fondo Pif che ha preso in mano lo storico club inglese e ora prepara una vera rivoluzione a suon di colpi ...... abbia deciso di investire circa 360 milioni per l'acquisizione delUnited e non per l'... Laproprietà vanta un patrimonio di circa 500 miliardi di dollari. Una cifra - secondo i bene ...Alcuni tifosi del Newcastle penultimo in classifica, durante i grandi festeggiamenti a St. James' Park per il passaggio di proprietà del club, hanno appeso questo striscione fuori dallo stadio. Guarda ...Il primo nome sulla lista è quello di Antonio Conte: 'È stato immediatamente contattato. [.] La sfida per Antonio sarebbe molto dura: a Newcastle aspettano un campionato da 94 anni' L'ex allenatore de ...