Newcastle | il nuovo presidente pensa al grande colpo per la panchina!

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Da ieri ilè ufficialmente di proprietà saudita. I nuovi proprietari, guidati dal principe Mohammed bin Salman, sono dotati di un patrimonio monetario davvero importante. La società sta giàndo al primoper portare in alto il. Potrebbe essere Antonio Conte il primo top player ad essere ingaggiato dal. L’ex tecnico dell’Inter, dopo aver vinto lo scudetto con i nerazzurri, è attualmente senza panchina. Al momento, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si tratta di una semplice suggestione. Il tecnico pugliese, nonostante gli inglesi attualmente navighino nei bassifondi della classifica, potrebbe essere attratto da questo progetto. Il quale si preannuncia importante soprattutto dal punto di vista economico. Conte per ...

pisto_gol : Il nuovo proprietario del #Newcastle è 13 volte + ricco del proprietario del #ManchCity ?? - chicolini70 : RT @pisto_gol: Il nuovo proprietario del #Newcastle è 13 volte + ricco del proprietario del #ManchCity ?? - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Cosa è il PIF? Patrimonio, investimenti e obiettivi del Public Investment Fund, il fondo saudita nuovo proprietario del… - news24_inter : Nuovo tentativo di #PIF ?? - Gius1992 : @SpudFNVPN Il Newcastle diventerà il nuovo City -

Il nostro è un impegno a lungo termine', sono le parole di Amanda Staveley, membro delconsiglio d'amministrazione. Intanto in strada migliaia di tifosi delhanno festeggiato il ...Perché i sauditi abbiamo sceltonon lo so, ma è bellissimo che nel calcio si possa cambiare la storia da un giorno all'altro. E' la democrazia delimperialismo rovesciato, che ribalta ...Dopo oltre un anno di trattativa, con tutte le polemiche per lo scarso rispetto dei diritti umani in Arabia Saudita, un consorzio di investitori sostenuti dal fondo sovrano saudita ha acquistato il Ne ...Fifa 23, Newcastle in Champions League con Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Haaland eccetera nella stessa squadra. Il cambio di proprietà nello storico club inglese ha scatenato la ...