Newcastle, c'è l'idea Conte per la panchina: obiettivo Premier (Di venerdì 8 ottobre 2021) La nuova ambiziosa proprietà del Newcastle starebbe puntando ad Antonio Conte per la panchina: le ultime Il Newcastle è passato nelle mani del fondo arabo PIF, pronto a trasformare la squadra in una superpotenza del calcio europeo, facendola tornare in lotta per la vittoria della Premier League. Per questo, secondo la Gazzetta dello Sport, l'obiettivo per la panchina sarebbe quello di ingaggiare Antonio Conte, attualmente libero dopo il divorzio dall'Inter, rimpiazzando Steve Bruce. Per il tecnico leccese la sfida sarebbe di quelle ardue: riportare un titolo che manca da 94 anni in casa Magpies.

