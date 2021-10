Nell’Italia geniale fatta di scoperte e invenzioni resta il gap sulle risorse

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Spiegare quanto sia importante la ricerca e i ricercatori per un Paese è assolutamente superfluo. L’Italia, la terra di scienziati e ingegneri, di Fermi, Marconi e Meucci, è diventata la settima potenza economica mondiale grazie alla ricerca e nient’altro: c’è qualcosa di meravigliosamente creativo nel Dna degli italiani, capace di passarsi il testimone dellee delle, dal misuratore della pressione all’aliscafo, fino al polipropilene di Giulio Natta, al microchip di Federico Faggin all’algoritmo di Andrea Viterbi, lasciando da parte i progressi attuali dell’intelligenza artificiale. Se siamo arrivati ai vaccini anti Covid lo dobbiamo a molti ricercatori italiani (per non parlare dei macchinari sanitari, come il casco per l’ossigeno). E non si tratta solo di ricerca applicata: abbiamo ottenuto straordinari risultati anche con quella ...