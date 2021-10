Nei villaggi della Costa Azzurra, amati dai maestri del ’900, un tour tra vicoli medioevali e capolavori di Picasso e Folon, la Fondation Maeght, le mostre di foto... (Di venerdì 8 ottobre 2021) C’è fermento in Francia. Da una parte, tra colori cupi, affiorano coltelli insanguinati, ombre nere di soldati, e disperazione. Dall’altra, tra tinte sgargianti, scorre una vita tranquilla, fra danze, musica, e gesti di placida quotidianità come leggere un libro e allattare un bimbo al seno. È in sintesi la straordinaria rappresentazione di La Guerra e la Pace, secondo la visione e il tratto inconfondibile di Pablo Picasso. L’opera, di per sé già straordinaria per il dirompente messaggio politico, colpisce per le dimensioni di oltre 100 metri quadrati di superficie e il luogo: ricopre interamente un’ex antica cappella. Il capolavoro si ammira a Vallauris, villaggio con un raccolto nucleo storico a scacchiera nell’immediato entroterra della Costa Azzurra, a meno di dieci chilometri da Cannes. Veduta ... Leggi su iodonna (Di venerdì 8 ottobre 2021) C’è fermento in Francia. Da una parte, tra colori cupi, affiorano coltelli insanguinati, ombre nere di soldati, e disperazione. Dall’altra, tra tinte sgargianti, scorre una vita tranquilla, fra danze, musica, e gesti di placida quotidianità come leggere un libro e allattare un bimbo al seno. È in sintesi la straordinaria rappresentazione di La Guerra e la Pace, secondo la visione e il tratto inconfondibile di Pablo. L’opera, di per sé già straordinaria per il dirompente messaggio politico, colpisce per le dimensioni di oltre 100 metri quadrati di superficie e il luogo: ricopre interamente un’ex antica cappella. Il capolavoro si ammira a Vallauris,o con un raccolto nucleo storico a scacchiera nell’immediato entroterra, a meno di dieci chilometri da Cannes. Veduta ...

