“Né Privati né Clientele”: Legambiente in campo per una nuova azienda pubblica (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Quella idrica è una tra le più importanti risorse che un territorio possa desiderare di avere, in particolar modo in un contesto di crisi climatica che sempre di più inciderà sulla vita della popolazione a livello globale. Ospitare sul proprio territorio uno tra i più importanti bacini idrografici rappresenta un onore, da cui consegue un dovere di tutela che i cittadini, le istituzioni, le attività economiche e la società civile dovrebbero rispettare con la più alta partecipazione civile, etica e morale. In Irpinia negli ultimi decenni questo non è avvenuto. La gestione dell’acqua è stata lo strumento per la costruzione di Clientele, debiti, consulenze, mala gestione da cui è conseguita una dispersione idrica di oltre il 50% e una società pubblica con uno stato debitorio talmente alto per cui la procura di Avellino ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Quella idrica è una tra le più importanti risorse che un territorio possa desiderare di avere, in particolar modo in un contesto di crisi climatica che sempre di più inciderà sulla vita della popolazione a livello globale. Ospitare sul proprio territorio uno tra i più importanti bacini idrografici rappresenta un onore, da cui consegue un dovere di tutela che i cittadini, le istituzioni, le attività economiche e la società civile dovrebbero rispettare con la più alta partecipazione civile, etica e morale. In Irpinia negli ultimi decenni questo non è avvenuto. La gestione dell’acqua è stata lo strumento per la costruzione di, debiti, consulenze, mala gestione da cui è conseguita una dispersione idrica di oltre il 50% e una societàcon uno stato debitorio talmente alto per cui la procura di Avellino ...

