Nazionale italiana | Mancini non si dimentica di Balotelli | “le porte sono sempre aperte”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Laè reduce dalla sconfitta in semifinale di Nations League contro la Spagna, la squadra di Robertoscenderà in campo domenica per il terzo posto contro il Belgio. Il ko contro la squadra di Luis Enrique non cambia il giudizio sugli azzurri chestati protagonisti di un Europeo eccezionale. Durante il Festival dello Sport a Trento, il Ctha affrontato interessanti argomenti: “L’atteggiamento della squadra non è stato sbagliato,20 anni che la Spagna gioca meglio di chiunque, tecnicamente parlando. Sapevamo avrebbero avuto più possesso palla,abituati più di noi a mantenerlo. Il primo tempo poteva finire 1-1, poi l’espulsione ha condizionato tutto il secondo tempo, chiaramente. Senza l’espulsione avremo visto un’altra ...

La Nazionale italiana è reduce dalla sconfitta in semifinale di Nations League contro la Spagna, la squadra di Roberto Mancini scenderà in campo domenica per il terzo posto contro il Belgio. Il ko con ...