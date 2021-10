Nations League, Oyarzabal: “Se giochiamo come contro l’Italia, vinciamo” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Vogliamo ripetere la partita con l’Italia e vincere questo torneo perché siamo molto emozionati. Nel calcio di oggi ogni partita è molto complicata. Qui nessuno regala niente. È importante vincere questo tipo di competizione, anche all’Europeo abbiamo avuto un grande ruolo”. Così Mikel Oyarzabal, attaccante della Spagna che domenica 10 ottobre affronterà la Francia nella finale di Nations League. Il giocatore della Real Sociedad ha poi aggiunto: “L’importante è che a livello di gruppo funzioni tutto e che l’idea di tutti sia chiara. giochiamo allo stesso modo che sia una finale o un’amichevole. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte, al di là dei singoli e se facciamo ciò che sappiamo abbiamo maggiori possibilità di vincere”. Riguardo agli avversari, Oyarzabal ha concluso: “La ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Vogliamo ripetere la partita cone vincere questo torneo perché siamo molto emozionati. Nel calcio di oggi ogni partita è molto complicata. Qui nessuno regala niente. È importante vincere questo tipo di competizione, anche all’Europeo abbiamo avuto un grande ruolo”. Così Mikel, attaccante della Spagna che domenica 10 ottobre affronterà la Francia nella finale di. Il giocatore della Real Sociedad ha poi aggiunto: “L’importante è che a livello di gruppo funzioni tutto e che l’idea di tutti sia chiara.allo stesso modo che sia una finale o un’amichevole. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte, al di là dei singoli e se facciamo ciò che sappiamo abbiamo maggiori possibilità di vincere”. Riguardo agli avversari,ha concluso: “La ...

