Nations League, Locatelli: «Battere il Belgio anche per il ranking» (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Alcune cose puoi farle solo se stai bene di testa. E’ la parte fondamentale e cerco di lavorare su questo. Sicuramente sono più maturo rispetto a qualche anno fa, l’Europeo mi ha aiutato e alla Juve ricevo tanti consigli, soprattutto dai senatori e dal mister”. Così Manuel Locatelli, attaccante della Juventus e della nazionale, in conferenza stampa dal ritiro azzurro in vista del finalina di Nations League contro il Belgio. Tornando sulla semifinale con la Spagna, Locatelli dà il giusto merito agli avversari: “Sono forti, hanno questa linea di gioco fin dal settore giovanile. Se la gara si fosse messa diversamente, però, avremmo potuto dire la nostra perché siamo forti anche noi. Sono stati determinanti gli episodi, siamo stati bravi nel secondo tempo anche a far gol. ... Leggi su footdata (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Alcune cose puoi farle solo se stai bene di testa. E’ la parte fondamentale e cerco di lavorare su questo. Sicuramente sono più maturo rispetto a qualche anno fa, l’Europeo mi ha aiutato e alla Juve ricevo tanti consigli, soprattutto dai senatori e dal mister”. Così Manuel, attaccante della Juventus e della nazionale, in conferenza stampa dal ritiro azzurro in vista del finalina dicontro il. Tornando sulla semifinale con la Spagna,dà il giusto merito agli avversari: “Sono forti, hanno questa linea di gioco fin dal settore giovanile. Se la gara si fosse messa diversamente, però, avremmo potuto dire la nostra perché siamo fortinoi. Sono stati determinanti gli episodi, siamo stati bravi nel secondo tempoa far gol. ...

