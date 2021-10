Nations League: l'Italia va a caccia della terza piazza (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sfumata la doppietta Europeo - Nations League, l'Italia va all'assalto del terzo posto contro il Belgio. Gli azzurri partono favoriti, per gli esperti di Sisal Matchpoint, a 2,15 rispetto al 3,30 dei '... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sfumata la doppietta Europeo -, l'va all'assalto del terzo posto contro il Belgio. Gli azzurri partono favoriti, per gli esperti di Sisal Matchpoint, a 2,15 rispetto al 3,30 dei '...

Advertising

GoalItalia : Delusione azzurra, siamo fuori dalla Nations League ????? #ItaliaSpagna - Azzurri : #Nazionale ???? ?? #NationsLeague, domenica a #Torino c’è #ItaliaBelgio: fino a sabato la vendita dei biglietti per l… - DiMarzio : Le parole di @thibautcourtois dopo la sconfitta contro la #Francia in semifinale di #NationsLeague #FranciaBelgio - giornaleradiofm : Approfondimenti: Nations League: l'Italia va a caccia della terza piazza: (ANSA) - ROMA, 08 OTT - Sfumata la doppie… - Frances13758250 : RT @AcmDuivel: Theo in campo quando la Spagna vincerà la Nations League -