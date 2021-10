Nations League, Italia-Belgio: dirigerà il serbo Jovanovic (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sarà Srdjan Jovanovic ad arbitrare Italia-Belgio, finale per il terzo posto di Nations League 2021 in programma alle ore 15.00 di domenica 10 ottobre a Torino. Ad assistere il serbo saranno i connazionali Uroš Stojkovi? e Milan Mihajlovi?. Quarto uomo Novak Simovi?, mentre al Var ci sarà il tedesco Marco Fritz. La finale tra Spagna e Francia invece, prevista sempre domenica alle ore 20.45 a Milano, sarà invece diretta dall’inglese Anthony Taylor. GLi assistenti della finale saranno Gary Beswick e Adam Nunn, quarto uomo Craig Pawson, mentre alla Var ci sarà Stuart Attwell. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sarà Srdjanad arbitrare, finale per il terzo posto di2021 in programma alle ore 15.00 di domenica 10 ottobre a Torino. Ad assistere ilsaranno i connazionali Uroš Stojkovi? e Milan Mihajlovi?. Quarto uomo Novak Simovi?, mentre al Var ci sarà il tedesco Marco Fritz. La finale tra Spagna e Francia invece, prevista sempre domenica alle ore 20.45 a Milano, sarà invece diretta dall’inglese Anthony Taylor. GLi assistenti della finale saranno Gary Beswick e Adam Nunn, quarto uomo Craig Pawson, mentre alla Var ci sarà Stuart Attwell. SportFace.

