Nations League, il serbo Jovanovic arbitrerà Italia-Belgio. All’inglese Taylor la finalissima Spagna-Francia (Di venerdì 8 ottobre 2021) La partita per il terzo-quarto posto di Nations League tra Italia e Belgio di domenica pomeriggio verrà arbitrata dal serbo Srdjan Jovanovic, con al VAR il tedesco Marco Fritz. La finale in programma a San Siro, Spagna-Francia, sarà invece diretta dAll’inglese Taylor. FOTO: Logo Nations League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 ottobre 2021) La partita per il terzo-quarto posto ditradi domenica pomeriggio verrà arbitrata dalSrdjan, con al VAR il tedesco Marco Fritz. La finale in programma a San Siro,, sarà invece diretta d. FOTO: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

GoalItalia : Delusione azzurra, siamo fuori dalla Nations League ????? #ItaliaSpagna - Azzurri : #Nazionale ???? ?? #NationsLeague, domenica a #Torino c’è #ItaliaBelgio: fino a sabato la vendita dei biglietti per l… - DiMarzio : Le parole di @thibautcourtois dopo la sconfitta contro la #Francia in semifinale di #NationsLeague #FranciaBelgio - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? #Oyarzabal: 'Stessa gara con #Italia e vinciamo' 'La #Spagna non teme la #Francia, ma nessuno regala niente' #calcio #Nat… - OiaServicesLtd : RT @Betaland_it: Scommesse #NationsLeague, #ItaliaBelgio. Azzurri favoriti su #Betaland #calcio #pronostici #GiocoResponsabile https://t… -