Nations League, gli arbitri per Italia-Belgio e Spagna-Francia (Di venerdì 8 ottobre 2021) La UEFA ha ufficializzato gli arbitri per Italia Belgio e Spagna Francia: ecco le squadre arbitrali La Uefa ha ufficializzato gli arbitri per Italia-Belgio e Spagna-Francia. La finale per il 3°/4° posto della Nations League sarà diretta dal serbo Srdjan Jovanovic. Gli assistenti saranno Stojkovic e Mihajlovic, mentre il quarto uomo sarà Simovic. Al VAR il tedesco Marco Fritz, che lavorerà dietro agli schermi con l’assistenza di Kavanagh, Betts e van Boekel. Ad arbitrare la finale Spagna-Francia, invece, sarà l’inglese Anthony Taylor. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) La UEFA ha ufficializzato gliper: ecco le squadre arbitrali La Uefa ha ufficializzato gliper. La finale per il 3°/4° posto dellasarà diretta dal serbo Srdjan Jovanovic. Gli assistenti saranno Stojkovic e Mihajlovic, mentre il quarto uomo sarà Simovic. Al VAR il tedesco Marco Fritz, che lavorerà dietro agli schermi con l’assistenza di Kavanagh, Betts e van Boekel. Ad arbitrare la finale, invece, sarà l’inglese Anthony Taylor. L'articolo proviene da Calcio News 24.

