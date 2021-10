Nations League: Francia batte il Belgio (3.2), in finale con la Spagna (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Francia si guadagna la finalissima di domenica alle 20,45 a San Siro contro la Spagna, il Belgio si giocherà il terzo posto alle 15 contro l'Italia sempre nella casa della Juve L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lasi guadagna la finalissima di domenica alle 20,45 a San Siro contro la, ilsi giocherà il terzo posto alle 15 contro l'Italia sempre nella casa della Juve L'articolo proviene da Firenze Post.

GoalItalia : Delusione azzurra, siamo fuori dalla Nations League ????? #ItaliaSpagna - RaiUno : ?? Final Four di Nations League L'Italia campione d’Europa sfida la Spagna! Chi vince approda in finale ???? Forza… - romeoagresti : L’arrivo della @equipedefrance a Torino. Domani i transalpini affronteranno il Belgio in occasione della semifinale… - quotidianopiem : La Francia batte il Belgio al 90' a Torino e va in finale di Nations League - surfasport : ???? NATIONS LEAGUE: IL TABELLONE CON LA FINALE ?? Con la vittoria della #Spagna per 2 a 1 contro l’ #Italia e della… -