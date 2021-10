Nations League, Courtois: “Non capisco perché giocare per il terzo posto” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Non riesco a capire l’utilità della sfida contro l’Italia, arrivare terzi in Nations League non serve a nulla“. Non nasconde i dubbi Thibaut Courtois, portiere del Belgio, in vista della finale per il terzo posto in programma domenica a Torino contro gli Azzurri di Mancini. Il Belgio è uscito sconfitto per 2-3 contro la Francia e al termine della partita Courtois ha detto la sua su una partita, che pur non assegnando titoli, infittisce ulteriormente il calendario. “Dobbiamo concentrarci per domenica, anche se non so perché giochiamo: sarà un’amichevole” ha aggiunto l’estremo difensore belga. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Non riesco a capire l’utilità della sfida contro l’Italia, arrivare terzi innon serve a nulla“. Non nasconde i dubbi Thibaut, portiere del Belgio, in vista della finale per ilin programma domenica a Torino contro gli Azzurri di Mancini. Il Belgio è uscito sconfitto per 2-3 contro la Francia e al termine della partitaha detto la sua su una partita, che pur non assegnando titoli, infittisce ulteriormente il calendario. “Dobbiamo concentrarci per domenica, anche se non sogiochiamo: sarà un’amichevole” ha aggiunto l’estremo difensore belga. SportFace.

