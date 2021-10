Nations League, Adani commenterà Francia-Spagna: debutto da telecronista in Rai (Di venerdì 8 ottobre 2021) Daniele Adani e Stefano Bizzotto saranno i telecronisti Rai incaricati di commentare Francia-Spagna, finale della Nations League attualmente in corso. L’ex difensore e attualmente telecronista, nonché opinionista, avrà dunque immediatamente un ruolo di rilievo in Rai, raccontando l’ultimo atto del torneo per Nazioni, la cui fase finale si svolge in Italia. debutto di Adani in telecronaca, dunque, dopo la fruttuosa esperienza su Sky Sport; sfortunatamente, però, senza la possibilità di vedere all’opera l’Italia di Roberto Mancini, eliminata dalle Furie Rosse in semifinale; rimonta straordinaria, invece, dei transalpini ai danni del Belgio: sotto 0-2, gli uomini di Deschamps hanno ripreso e successivamente superato i fiamminghi per 3-2. La rete decisiva ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Danielee Stefano Bizzotto saranno i telecronisti Rai incaricati di commentare, finale dellaattualmente in corso. L’ex difensore e attualmente, nonché opinionista, avrà dunque immediatamente un ruolo di rilievo in Rai, raccontando l’ultimo atto del torneo per Nazioni, la cui fase finale si svolge in Italia.diin telecronaca, dunque, dopo la fruttuosa esperienza su Sky Sport; sfortunatamente, però, senza la possibilità di vedere all’opera l’Italia di Roberto Mancini, eliminata dalle Furie Rosse in semifinale; rimonta straordinaria, invece, dei transalpini ai danni del Belgio: sotto 0-2, gli uomini di Deschamps hanno ripreso e successivamente superato i fiamminghi per 3-2. La rete decisiva ...

