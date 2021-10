NASCAR | nuova eliminazione in arrivo a Charlotte

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Manca sempre meno alla seconda ‘Elimination Race’ dei Playoffs dellaCup Series 2021. Quattro piloti lasceranno al termine di questo week-end la lotta per il titolo come accaduto in quel di Bristol a metà settembre. Kevin Harvick #4 (-8), Christopher Bell #20 (-27), William Byron #24 (-43) e Alex Bowman #48 (-51) sono virtualmente out alla vigilia dell’ultima competizione all’interno di un road course. La pista in questione è oltremodo particolare e dal 2018 rimpiazza di fatto la seconda competizione su ovale che si tiene alMotor Speedway. Il ‘Roval’ (road course + oval) è il nome di questo tracciato che è stato modificato nel 2019. La chicane nel back straight è stata cambiata dopo la prima edizione con l’obiettivo di creare una zona extra di sorpasso. Ryan Blaney (Penske #12) vinse nel 2018 al termine di un finale semplicemente ...