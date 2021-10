Napoli, presto nuovi contatti per il rinnovo: le ultime (Di venerdì 8 ottobre 2021) Quest’estate è stata molto tormentata per Insigne, il Napoli e i tifosi. Il campione d’Europa, non ha trovato l’accordo con De Laurentiis e sembrava vicino a dover andar via. Nelle ultime settimane, invece, i contatti tra il presidente e l’entourage del giocatore sembrano essere più frequenti e soprattutto filtra ottimismo. Insigne, Napoli, rinnovo Inizialmente, il Napoli avrebbe offerto un rinnovo al ribasso al capitano azzurro e da quanto filtra potrebbe offrire un contratto di 5 anni. Le cifre non sono ancora state svelate ma le possibilità di vedere Insigne con la maglia della sua città ancora per qualche anno, sono reali. LEGGI ANCHE: Inter, sorpresa rinnovo: accordo vicino! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 ottobre 2021) Quest’estate è stata molto tormentata per Insigne, ile i tifosi. Il campione d’Europa, non ha trovato l’accordo con De Laurentiis e sembrava vicino a dover andar via. Nellesettimane, invece, itra il presidente e l’entourage del giocatore sembrano essere più frequenti e soprattutto filtra ottimismo. Insigne,Inizialmente, ilavrebbe offerto unal ribasso al capitano azzurro e da quanto filtra potrebbe offrire un contratto di 5 anni. Le cifre non sono ancora state svelate ma le possibilità di vedere Insigne con la maglia della sua città ancora per qualche anno, sono reali. LEGGI ANCHE: Inter, sorpresa: accordo vicino! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio ...

Advertising

LeBombeDiVlad : ?? #Napoli, presto nuovi contatti con #Pisacane per il rinnovo di #Insigne ?? Le ultime sulla trattativa #LBDV… - 100x100Napoli : #DeGiovanni si augura che #Ghoulam possa tornare presto nelle rotazioni del #Napoli. - _SiGonfiaLaRete : #ESCLUSIVA - #DeGiovanni: '#CoppadAfrica sfavorisce soprattutto il #Napoli! Spero che #Ghoulam ritorni presto in co… - rosario_muto : @a_bassolino Buon viaggio, buon w-e @a_bassolino torna presto perché Napoli, e non solo, hanno bisogno di noi! @rosario_muto - void_lun4 : Non credo, anche perché a Napoli c'è stato solo per Deal with it poi è tornato subito dopo a Roma. Spero che possa… -