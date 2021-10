Napoli, non solo Insigne e Koulibaly: Spalletti trova nuovi leader nella rosa azzurra (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’aria d’alta quota deve fare davvero bene a Spalletti e a tutto il club. Era da tantissimo tempo che non si notava un’armonia e una coesione così forte all’interno del gruppo azzurro. I giocatori hanno capito che solamente seguendo i dettami del mister e cercando di sacrificarsi fi più si sarebbero ottenuti risultati importanti. Una L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’aria d’alta quota deve fare davvero bene ae a tutto il club. Era da tantissimo tempo che non si notava un’armonia e una coesione così forte all’interno del gruppo azzurro. I giocatori hanno capito che solamente seguendo i dettami del mister e cercando di sacrificarsi fi più si sarebbero ottenuti risultati importanti. Una L'articolo

Advertising

SkySport : #Insigne e il rinnovo con il #Napoli: 'Non è facile. Il tiro a giro? È di #DelPiero' #SkySport - BentivogliMarco : Quando si perde si sta accanto a chi ha portato la bandiera anche per te. Correre a Napoli per cercare un selfie da… - lorepregliasco : Al momento il M5S non sarebbe decisivo né a Napoli (11% su 64%) né a Bologna (3,5% su 62%) per la vittoria al primo… - cescopaone : 8 milioni di Italiani che non si vogliono vaccinare. Qui a Napoli diremo: '8 Miliun e sciem' ?? #vaccinatevi - Davide37467124 : RT @missirisdivina: @Davide37467124 Ho conosciuto questo coglione a Napoli anni fa..Il tempo non ha aiutato..è sempre più Coglione e sottom… -