Napoli | le priorità di Manfredi | periferie | trasporti e lavoro Rilanceremo la macchina comunale

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 ottobre 2021) “La mia giunta? Su alcune posizioni chiave sto facendo già delle valutazioni su dei nomi. Chiaramente mi confronterò con le forze politiche, servono competenze molto alte per affrontare i delicati problemi che abbiamo. Sarà una giunta di alto profilo, quello che serve in questo momento”. Lo ha detto il nuovo sindaco diGaetano, intervenuto nel corso della trasmissione “Barba e Capelli” su Radio Crc. In attesa della sua proclamazione l’ex rettore dell’Università Federico II ha stilato un elenco di, una sorta di scaletta da seguire sin dal momento in cui entrerà dentro Palazzo San Giacomo. “Il primo passo da fare sicuramente riguarda una riorganizzazione dellaamministrativa. La valutazione poi sarà fatta nel merito, appena ci insedieremo e vedremo le persone di cui abbiamo bisogno per ...