Napoli | Insigne spaventa i tifosi | “il rinnovo non è così facile…”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Lorenzo è uno dei calciatori italiani più forti in circolazione. L'attaccante del ha intenzione di trascinare il club azzurro verso obiettivi ambiziosi, a tenere banco è però il suo futuro. Il giocatore è in scadenza nel 2022 e la situazione del è ancora in alto mare. In diretta al Festival di Trento, ha parlato del futuro: "Ho un contratto fino al 2022, anche se è in scadenza. Come ho detto in questi giorni voglio stare solo concentrato sul campo, al di là delle altre situazioni c'è il mio procuratore che ha parlato con il presidente. Non è una questione facile". dovrebbe ridursi l'ingaggio, il ha messo sul piatto due offerte, una in caso di qualificazione in Champions League, un'altra per l'eventuale fallimento.