Musica | i grandi cantautori su Radio Sanremo | commentati da Gambaro e Zannetti

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Una puntata speciale con Claudioe Carlo, incentrata su Franco Battiato, Pino Daniele, Pierangelo Bertoli, Lucio Battisti, Ivan Graziani, 8 ottobre 2021 – Su, la storica emittente della Città dei Fiori, martedi 12 ottobre alle ore 13 andrà in onda una importante puntata speciale de “Gli Angeli”, la nota striscia quotidiana di monografie italiane, per parlare deidel passato. La puntata diretta come sempre da Claudio, vedrà l’intervento di Carlonella veste di co-conduttore e insieme daranno vita ad uno straordinario viaggio tra le musiche e le parole di Franco Battiato, Pino Daniele, Pierangelo Bertoli, Lucio Battisti, Ivan Graziani. Si tratta di un numero ...

Advertising

Gla_mazon : Oggi ho portato e appeso al liceo musicale la prima di una serie di tele che intendo dedicare a grandi della musica… - Iolandaa__ : @alnomepensodopo Si pero ora ha un coach che puo aiutarlo poi dipende anche quale canzone di Tiziano ?? Lucio Dalla… - DBenedectus : Il celebre gruppo statunitense icona del rock, ha confermato la sua unica data in Italia per l’estate del 2022. I R… - CinziaTedesco16 : Intervista con TONINO PINTO, grande giornalista RAI @RAIOFFICIALNEWS. Una serata di grandi emozioni... Grazie QUART… - AlessandraZadro : RT @romacinemafest: #RomaFF16 I Incontri Ravvicinati I #ClaudioBaglioni: l’uomo dei record. Cinquant’anni di grande musica, grandi emozioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Musica grandi

Adnkronos

Dopo aver inaugurato una nuova stagione dieventi, Torino sarà un palcoscenico per lae la cultura, in un evento internazionale dinamico e inclusivo che coinvolgerà tutta la città. ...... una delle arene indoor piùd'Italia, sabato 14 maggio con le Semifinali il 10 e 12 maggio. ...totale di 17 città e regioni italiane hanno gareggiato per ospitare il più grande evento di...Giornalista, conduttore televisivo e speaker radiofonico, ha intervistato centinaia di cantanti e gruppi musicali, in passato su note trasmissioni radio sulle più importanti emittenti della Liguria, e ...Il 9 ottobre del 1999 usciva "Rhythm Divine" di Enrique Iglesias: la canzone è stata inserita nel quarto album in studio del cantante ("Enrique" del 1999), che è poi il suo album di debutto in lingua ...