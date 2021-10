Musetti-Ramos Vinolas stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2021 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lorenzo Musetti oggi se la vede con Albert Ramos-Vinolas al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2021, evento di scena sul cemento americano. Il classe 2002 parte favorito contro lo spagnolo, vista anche la superficie non troppo propensa al suo avversario. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida va in scena nella serata odierna, venerdì 8 ottobre, come terzo incontro dalle ore 20:00 italiane. La diretta televisiva dell’incontro verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, mediante i propri canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (201 e 204), con annessi live streaming disponibili tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti inerenti al match. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lorenzooggi se la vede con Albertal primo turno deldi, evento di scena sul cemento americano. Il classe 2002 parte favorito contro lo spagnolo, vista anche la superficie non troppo propensa al suo avversario. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida va in scena nella serata odierna, venerdì 8 ottobre, come terzo incontro dalle ore 20:00 italiane. Latelevisiva dell’incontro verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, mediante i propri canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (201 e 204), con annessi livedisponibili tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti inerenti al match. SportFace.

