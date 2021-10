Mourinho | stasera abbiamo pippato | facciamo schifo Terremoto alla Roma | spunta questo video | in primissimo piano

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Un caso che travolge la. Una roba... da matti. Già, perché il giovane attaccante dei giallorossi e della nazionale della Polonia, Nicola Zalewski è protagonista, suo malgrado, di unche in queste ultime ore ha fatto il giro della rete e che potrebbe rivelarsi un grosso problema per Josè, mister giallorosso, e per la società. L'attaccante, 19 anni, è stato ripreso da un amico vicino agli ambienti della musica trap, il tutto nel corso di una serata libera trascorsa in un locale. Il punto è che recentemente è morto il padre di Zalewski, così il giocatore ha preferito non risponderechiamata della nazionale per restare a. Già, perché quando muore un padre ci sono molte cose da sistemare e, soprattutto, non è mica semplice giocare al pallone. Peccato però che poi sia ...