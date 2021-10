Motorola Moto E40: la nuova offerta economica (Di venerdì 8 ottobre 2021) Motorola ha annunciato nella giornata di ieri, il suo ultimo smartphone della serie E: si tratta del Moto E40. Il nuovo smartphone rappresenta un’offerta economica destinata a superare il Moto E20, lanciato di recente, praticamente sotto ogni punto di vista. Partendo dal suo LCD HD+ da 6.5 pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, passando per il chipset Unisoc T700 per arrivare ad una batteria piu’ capiente da 5000 mAh. La parte posteriore presenta un design scanalato per una presa piu’ facile e meno segni di impronte digitali. Anche il comparto fotocamera è piu’ performante grazie al sensore principale da 48 MP, affiancato da una macro da 2 MP e da un sensore di profondità da 2 MP. Sulla parte frontale troviamo invece una fotocamera selfie da 8 MP. Il ... Leggi su all-i-tech (Di venerdì 8 ottobre 2021)ha annunciato nella giornata di ieri, il suo ultimo smartphone della serie E: si tratta delE40. Il nuovo smartphone rappresenta un’destinata a superare ilE20, lanciato di recente, praticamente sotto ogni punto di vista. Partendo dal suo LCD HD+ da 6.5 pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, passando per il chipset Unisoc T700 per arrivare ad una batteria piu’ capiente da 5000 mAh. La parte posteriore presenta un design scanalato per una presa piu’ facile e meno segni di impronte digitali. Anche il comparto fotocamera è piu’ performante grazie al sensore principale da 48 MP, affiancato da una macro da 2 MP e da un sensore di profondità da 2 MP. Sulla parte frontale troviamo invece una fotocamera selfie da 8 MP. Il ...

