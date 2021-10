MotoGP | GP Emilia-Romagna 2021 | aumentata capienza per l’ultima gara in Italia di Valentino Rossi

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Cresce l’attesa per il GP del Made in Italy e dell’di, in programma dal 22 al 24 ottobre pmi. Oltre ad essere il terzultimo appuntamento del Motomondiale, lasul circuito di Misano sarà grande motivo di interesse in quanto sarà l’ultimo GPno perprima del ritiro. È infatti altissima la richiesta di biglietti: già nei giorni scorsi si era vicini al sold out, ma grazie all’ultimo decreto lamassima è statadi ben 10.000 unità al giorno. Questo vuol dire che sugli spalti ci potranno essere, ogni giorno, fino a 35.000 persone. Si apre quindi una nuova disponibilità di biglietti in alcune aree, soprattutto nella coperta centrale, ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Emilia

Regione Emilia Romagna

Misano Adriatico prepara una festa, 35mila tifosi che dal 22 al 24 ottobre potranno assistere al Misano World Circuit al Gp Nolan del Made in Italy e dell'- Romagna, l'ultimo in Italia in cui gareggerà Valentino Rossi. La nuova capienza grazie all'ultimo decreto legge del governo. Al Gp si aggiungono quindi nuove disponibilità di biglietti su ......a Misano sarà un ulteriore tassello di questa collaborazione, con un grande testimonial del Made in Italy come Valentino Rossi. I BIGLIETTI Al Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell'...Cresce l’attesa per il GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 2021 di MotoGP, in programma dal 22 al 24 ottobre prossimi. Oltre ad essere il terzultimo appuntamento del Motomondiale, la gara sul c ...Sarà una grande festa per i 35.000 appassionati di motociclismo che assisteranno all’ultimo Gran Premio in Italia di Valentino Rossi. Il Governo, col Decreto Legge diffuso ieri in serata sulla scorta ...