MotoGP | gara GP Misano 2 2021 | l’orario di partenza e la diretta tv di domenica 24 ottobre

Il programma di domenica 24 ottobre al Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2021 di MotoGP. E' la giornata decisiva a Misano Adriatico. In mattinata, alle ore 9:40, prenderà il via il warm-up. Alle ore 14 semaforo verde per la gara. Tutto il Gran Premio del Made in Italy sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su Dazn e Sky Go. Sportface.it seguirà la tre giorni a Misano con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di domenica 24 ottobre Ore 9:40 – Warm-Up Ore 14:00 – gara

