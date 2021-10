Mostra “Artemisia. Donna & Potere”, in Olanda due opere della Fondazione Sorgente (Di venerdì 8 ottobre 2021) In Olanda al Rijksmuseum Twenthe di Enschede è stata inaugurata da poco la Mostra “Artemisia. Donna & Potere“; il lavoro dedicato alla vita e alle opere della pittrice barocca diventata il simbolo delle donne nella storia dell’arte. Ad Artemisia Gentileschi è dedicata la retrospettiva, aperta fino al 23 gennaio e che si è impreziosita anche delle due opere della Fondazione Sorgente: la Diana Cacciatrice del Guercino e il San Pietro Penitente di Guido Reni. Considerata una delle più spettacolari e importanti rappresentati della pittura italiana del Seicento, Artemisia Gentileschi ha saputo distinguersi in un mondo di uomini, ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 8 ottobre 2021) Inal Rijksmuseum Twenthe di Enschede è stata inaugurata da poco la“; il lavoro dedicato alla vita e allepittrice barocca diventata il simbolo delle donne nella storia dell’arte. AdGentileschi è dedicata la retrospettiva, aperta fino al 23 gennaio e che si è impreziosita anche delle due: la Diana Cacciatrice del Guercino e il San Pietro Penitente di Guido Reni. Considerata una delle più spettacolari e importanti rappresentatipittura italiana del Seicento,Gentileschi ha saputo distinguersi in un mondo di uomini, ...

