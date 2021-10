Morto il no vax di Ferrara che curava il Covid con la telemedicina (Di venerdì 8 ottobre 2021) È Morto in ospedale a Ferrara un paziente 'no-vax' di 68 anni affetto da una forma severa di Covid-19. L'uomo, giunto all'opedale Sant'Anna in condizioni critiche circa un mese fa, è spirato la mattina del 7 ottobre per le conseguenze del coronavirus. In precedenza, dopo aver rifiutato la profilassi vaccinale, dopo il contagio aveva inizialmente "curato" l'infezione a casa con la telemedicina, cioè con l'assistenza via mail e telefono di un medico volontario legato all'associazione Ippocrateorg, la stessa del convegno in Senato sulle cure domiciliari che ha scatenato una bufera politica (Covid: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO Covid: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 8 ottobre 2021) Èin ospedale aun paziente 'no-vax' di 68 anni affetto da una forma severa di-19. L'uomo, giunto all'opedale Sant'Anna in condizioni critiche circa un mese fa, è spirato la mattina del 7 ottobre per le conseguenze del coronavirus. In precedenza, dopo aver rifiutato la profilassi vaccinale, dopo il contagio aveva inizialmente "curato" l'infezione a casa con la, cioè con l'assistenza via mail e telefono di un medico volontario legato all'associazione Ippocrateorg, la stessa del convegno in Senato sulle cure domiciliari che ha scatenato una bufera politica (: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE).

Advertising

fattoquotidiano : Covid, morto il No Vax di Ferrara che aveva seguito le cure domiciliari di un medico legato a Ippocrate: si indaga… - HuffPostItalia : È morto il 68enne No Vax che aveva curato il Covid con la telemedicina di Ippocrateorg - RobertoBurioni : Con la salute non si scherza. Vaccinatevi. - danielesilver81 : RT @SkyTG24: Morto il no vax di Ferrara che curava il Covid con la telemedicina - Morch1964 : @Agenzia_Ansa Quindi lo avete sbattuto in prima pagina perché era no vax o perché è morto di covid? C'è una linea s… -