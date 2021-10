Morte Martina Rossi: Albertoni e Vanneschi chiederanno affidamento ai servizi sociali e ricorreranno alla Cedu (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ora Luca, che ieri è rimasto con i suoi cari, spera di trovare in Europa quella giustizia che non ha trovato in Italia. Questo quanto ha detto l’avvocato Stefano Buricchi, legale di uno dei due aretini condannati a 3 anni per tentata violenza sessuale a Martina Rossi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ora Luca, che ieri è rimasto con i suoi cari, spera di trovare in Europa quella giustizia che non ha trovato in Italia. Questo quanto ha detto l’avvocato Stefano Buricchi, legale di uno dei due aretini condannati a 3 anni per tentata violenza sessuale aL'articolo proviene da Firenze Post.

