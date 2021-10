Monito del Nobel Parisi: “L’aumento del Pil é in contrasto con il clima” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un Monito ed un manifesto politico-economico guardato con gli occhi della scienza e di chi la “comprensione dei sistemi complessi” la conosce tanto da vincere il Nobel. E’ questo quello che il fisico italiano Giorgio Parisi ha di fatto consegnato alla riunione PreCop26 dei parlamentari. Parlando nell’Aula di Montecitorio, il Premio Nobel per la Fisica 2021 ha infatti scandito: “Permettetemi di aggiungere una considerazione di natura economica. Il prodotto interno lordo dei singoli paesi sta alla base delle decisioni politiche, e la missione dei governi sembra essere di aumentare il Pil il più possibile, obbiettivo che è in profondo contrasto con l’arresto del cambiamento climatico”. Nel suo intervento – alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e anche la Speaker ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Uned un manifesto politico-economico guardato con gli occhi della scienza e di chi la “comprensione dei sistemi complessi” la conosce tanto da vincere il. E’ questo quello che il fisico italiano Giorgioha di fatto consegnato alla riunione PreCop26 dei parlamentari. Parlando nell’Aula di Montecitorio, il Premioper la Fisica 2021 ha infatti scandito: “Permettetemi di aggiungere una considerazione di natura economica. Il prodotto interno lordo dei singoli paesi sta alla base delle decisioni politiche, e la missione dei governi sembra essere di aumentare il Pil il più possibile, obbiettivo che è in profondocon l’arresto del cambiamentotico”. Nel suo intervento – alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e anche la Speaker ...

