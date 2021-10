Mondiali | qualificazioni;vincono l' Olanda e Germania

Advertising

Riparte l'avvicinamento aidel Qatar 2022 con le gare di qualificazione alla prossima rassegna iridata in programma dal 21 novembre al 18 dicembre del prossimo anni (questa sera si sono giocate undici partite). Gnabry ...Di seguito tutti i risultati di oggi (venerdì 8 ottobre) nelleai2022 di calcio.Riparte l'avvicinamento ai Mondiali del Qatar 2022 con le gare di qualificazione alla prossima rassegna iridata in programma dal 21 novembre al 18 dicembre del prossimo anni (questa sera si sono ...La Germania batte 2-1 la Romania, quarto successo in quattro incontri per il c.t. Flick. L’Olanda si impone di misura sulla Lettonia, 90 minuti in panchina per de Ligt. Ramsey con il Galles segna anco ...