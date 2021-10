Mondiali apnea, Alessia Zecchini è oro nell’assetto costante senza attrezzi: “Meraviglioso!” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tornano le competizioni Mondiali di apnea e torna la Regina a vincere. L’ultima volta era salita sul podio iridato nel 2019 a meno 72 metri sul fondo del mare. Oggi Alessia Zecchini ha scritto ancora la storia della disciplina. Ha conquistato uno splendido oro la pluricampionessa mondiale romana. Nella sua bacheca record e medaglie a pioggia. L’Italia aggiunge una perla agli allori vinti dagli azzurri e in tutto il mondo, in questo importante e irripetibile (con riserva per i prossimi anni) 2021. Anche la Zecchini partecipa alle leggende tricolori, lei che era già una leggenda confermata negli scorsi anni. Ha vinto il titolo mondiale nell’assetto costante senza attrezzi. Un Mondiale di alti e bassi, ma che oggi porta ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tornano le competizionidie torna la Regina a vincere. L’ultima volta era salita sul podio iridato nel 2019 a meno 72 metri sul fondo del mare. Oggiha scritto ancora la storia della disciplina. Ha conquistato uno splendido oro la pluricampionessa mondiale romana. Nella sua bacheca record e medaglie a pioggia. L’Italia aggiunge una perla agli allori vinti dagli azzurri e in tutto il mondo, in questo importante e irripetibile (con riserva per i prossimi anni) 2021. Anche lapartecipa alle leggende tricolori, lei che era già una leggenda confermata negli scorsi anni. Ha vinto il titolo mondiale. Un Mondiale di alti e bassi, ma che oggi porta ...

Advertising

Fipsas1942 : Mondiali #apnea, due giorni per vincere - Rai Sport - RaiSport : ?? #Mondiali #apnea, due giorni per vincere Guarda il video ?? - RaiSport : Grande attesa per Alessia #Zecchini Gli atleti Italiani cercano il riscatto dalla delusione della giornata inaugur… - ematr_86 : RT @Radio1Rai: ?? È Giacomo De Mola, 40 anni, di Ancona, il vincitore dei mondiali di pesca in apnea di Arbatax. Il neo-campione ha racconta… - samualebutti : RT @Radio1Rai: ?? È Giacomo De Mola, 40 anni, di Ancona, il vincitore dei mondiali di pesca in apnea di Arbatax. Il neo-campione ha racconta… -