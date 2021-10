Miss Italia, al Golf Club Franciacorta in palio tre posti per la finale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tutto in una notte . Nella serata di domenica al Golf Club Franciacorta andrà in scena l'ultima finale regionale lombarda di Miss Italia 2021 e verranno assegnati tre titoli per partecipare alla fase ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tutto in una notte . Nella serata di domenica alandrà in scena l'ultimaregionale lombarda di2021 e verranno assegnati tre titoli per partecipare alla fase ...

Ultime Notizie dalla rete : Miss Italia Miss Italia, al Golf Club Franciacorta in palio tre posti per la finale Tutto in una notte . Nella serata di domenica al Golf Club Franciacorta andrà in scena l'ultima finale regionale lombarda di Miss Italia 2021 e verranno assegnati tre titoli per partecipare alla fase nazionale del concorso. I frequentatori del Golf Club di Corte Franca eleggeranno la più privilegiata delle Miss. Infatti è ...

Da capogiro: Carolina Stramare fa impazzire, lo scatto super Giovanissima e pienamente in rampa di lancio, Carolina Stramare è veramente pronta a conquistare tutti; d'altronde, come abbiamo visto all' 80esima edizione di Miss Italia (vinta appunto da lei nel ...

Miss Universo: Caterina Di Fuccia verso la finale Caterina Di Fuccia ha vinto la finale di Miss Universe Italy e si appresta a volare in Israele per il concorso di bellezza Miss Universo Grandi occhi azzurri, lunghi capelli scuri e ricci, figura eleg ...

